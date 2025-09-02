Über EINE Brücke musst Du geh’n…

…eine Brücke würde ja schon reichen, eine, die endlich über die Elbe führt.

Seit nun 32 Jahren gehört das Amt Neuhaus nicht nur zu Niedersachsen, sondern auch zum Landkreis Lüneburg. Es wurde doch schon eine Menge erreicht, Millionen-Investitionen im wunderschönen Amt getätigt. Reicht es denn nicht mal? Nein, alle Investitionen sind wie Wasser in einem Eimer mit Loch, nachhaltiger Wohlstand, eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze erreicht man nur, wenn die Brücke immer, rund um die Uhr, auch bei Nebel, Sturm, Frost, Niedrigwasser eine Fahrt über die Elbe ganz normal sein lässt. Wir berichten in dieser Ausgabe auf elf Sonderseiten über das Thema, in das Bewegung gekommen ist, aber die Skeptiker warnen davor, die neuen Zusagen zu glauben.

Apropos Sonderseiten: Acht Sonderseiten dieser Ausgabe widmen wir unserem Bleckeder Schützenfest.

Wir werden seit Jahren gefragt: Wie kommt man denn an Eure schönen Fotos? Wir haben uns etwas Neues einfallen lassen: unter www.bleckeder-zeitung.de/bz-druck kommen Sie zu unserer neuen Online-Galerie. Vom Schützenfest kann man dort zum Beispiel aus fast 50 Fotos aussuchen. Alles hierzu und den passenden QR-Code finden Sie unten!

Was war los in Bleckede vor 30 Jahren? Auch das erfahren Sie wie immer in Ihrer BZ!

Gertrud liebt und hasst Streaming. Was das mit James Bond und Blutspuren zu tun hat, lesen Sie wie üblich ganz am Ende Ihrer aktuellen Heimatzeitung.



Die nächste Ausgabe erscheint ca. am 18.10. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie auf der vorletzten Seite.

Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.



Viel Spaß beim Lesen und Informieren,

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer











