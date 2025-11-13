NEU: Der BZ-Onlineshop!

Aufgrund großer Nachfrage können unsere Leser seit kurzem unsere schönen Fotos in unserer Online-Galerie aussuchen.

Ganz neu ist jetzt unser BZ-Onlineshop für Bücher, Kalender und weiteres!

Suchen Sie noch ein ideales Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben aus nah und fern? Ein Buch ist immer willkommen. Aber auch unsere beliebten Kalender können Sie nun ganz bequem und schnell online bei der BZ kaufen. Das Beste: Innerhalb der Einheitsgemeinde Bleckede liefern wir sogar kostenlos! Zudem ist der Versand ab 39,99 Euro gratis. Sie können auch online bestellen und Ihren Kauf dann bei uns in Bleckede in der Friedrich-Kücken-Straße 5 abholen (keine Gebühren). Sogar eine Abholzeit kann beim Bestellen gleich ausgemacht werden.

Unsere Broschüren „Ein alter Bleckeder erinnert sich“ Heft 1-4, „Hjalmar Schacht in Bleckede“ sowie „Von der Burg Bleckede zum ElbSchloss“ verschicken wir sogar ohne Versandkosten. Apropos günstiger: Unsere beliebten Broschüren „Ein alter Bleckeder erinnert sich“ können Sie jetzt sogar als komplettes Sparpaket (Hefte 1-4) zum Sonderpreis von 39,90 statt 47,60 kaufen! Sie sparen 16 Prozent. Was will man mehr?

Bald ist Weihnachten und Socken schenken ist einfallslos.



Viel Spaß beim Shoppen,

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe erscheint übrigens ca. am 9. Dezember. Redaktions- und Anzeigenschluss: 22. November. Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.









