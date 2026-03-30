Veronika, der Spargel wächst!

Liebe Leser,

die Vöglein singen sich die Seele aus dem Leib auf der Suche nach einem Sparringspartner, die Frühjahrsblüher veranstalten ihr traditionelles Wettschießen und so langsam zeigt sich das ein oder andere Blattgrün an Bäumen und Sträuchern – der Frühling ist da, liebe Leser! Auch wenn man es temperaturmäßig manchmal kaum zu glauben vermag, so verrät ein Blick auf den Kalender doch, dass das liebe Osterfest mit all seinen schönen Traditionen naht.

Und pünktlich zum Erwachen der Natur erwacht auch das gesellschaftliche Leben in und um Bleckede, es werden Osterfeuer geplant, ein Kinderfest in der Innenstadt und viele andere kulturelle Veranstaltungen, mehr dazu finden Sie in dieser Ausgabe Ihrer BZ.

Was früher so los war, beleuchtet wieder Ute Schötteldreyer in ihrer beliebten Rückblende. Was zukünftig so los sein wird, darüber macht sich Ihre Gertrud allerhand verquere Gedanken, aber lesen Sie selbst…

Ganz aktuell sind die Veränderungen, die auf die Bleckeder zukommen: Die neue Fähre wird sich zwar verzögern, aber zumindest ihr Domizil dies- und jenseits der Elbe ist schon fertig, die Anleger sind bereit für die Ablösung der Amt Neuhaus. Nicht vergessen werden darf bei aller Euphorie aber die geplante Elbbrücke, für die es nun endlich die finale Förderzusage des Landes Niedersachsen gibt. Wir dürfen gespannt sein, wann es endlich mit dem Bau losgehen kann…

Und in der Innenstadtplanung geht es ebenfalls Schlag auf Schlag – wenn sich auch die Beteiligten nicht immer einig sind, wo genau es dabei hingehen soll. Weiterhin bleiben die Parkplätze der strittigste Punkt, die BZ hält Sie wie gewohnt mit vielen Sonderseiten auf dem Laufenden über die umfangreichen Planungen.

Allerhand Neuigkeiten von den Feuerwehren finden Sie ebenso in dieser Ausgabe wie die Fortsetzung der Reportage über Deutschlands vermutlich schlimmsten Serienmörder, Kurt-Werner Wichmann aus Adendorf und Berichte über die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an gleich zwei Bürger aus dem Landkreis Lüneburg, was wieder einmal zeigt, dass wir hier vor Ort viele engagierte, umtriebige Mitbürger haben. Wie zum Beispiel auch im DRK in Bleckede, der Ortsverband hielt kürzlich seine Jahreshauptversammlung mit vielen Ehrungen ab, lesen Sie auch dazu mehr in Ihrer BZ.

Viel Spaß mit unserer dicken Ausgabe und ein zauberhaftes Osterfest wünscht Ihnen

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer

Die nächste Ausgabe erscheint ca. am 14.5. Redaktions- und Anzeigenschluss ist der 4.5.

Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.















