Hussassa, bzw. Hurra!

Liebe Leser,

auch in diesem Jahr treffen wieder zwei Großereignisse in Bleckede auf einander: Das wunderbare Schützenfest und die hoffentlich zum internationalen (Tor-)Schützenfest werdende Fußball-Weltmeisterschaft. Auf ganzen 60 Seiten – die dickste Ausgabe jemals – informieren wir wieder aus erster Hand über alles aus Bleckede.

Doch auch darüber hinaus gibt es allerhand Interessantes in Ihrer aktuellen BZ, so geht die Reihe „Gegen das Vergessen“ in ihre letzte Veranstaltung, E-Bike-Fahrer lassen sich in Bleckede schulen, es wird wieder mehr gesungen, viele Neuigkeiten von der Feuerwehr und allerhand tolle Feste für Groß und Klein lassen wir für Sie Revue passieren.

Auch die Kriminalität direkt in Bleckede ist ein großes Thema – die Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Handwerkern: Eine Bleckederin war betroffen. Wir berichten daüber, wie clever sie sich verhielt und was man machen sollte. Die Polizei erinnert an einen tragischen Vermisstenfall und der dritte Teil des Berichtes über Deutschlands vermutlich schlimmsten Serienmörder ruft die Leser zum Mitmachen und Hinweisgeben auf. Auch ein Bleckeder gab Hinweise zum Göhrdemörder.

Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe aber ist wie so oft die von vielen Menschen lang ersehnte Elbbrücke, über deren Zukunft nun endlich konkret entschieden wurde. Begleitend dazu tut sich auch bei den Fährverbindungen so einiges, dazu musste ein deutlicher BZ-Kommentar einmal sein, denn bald sollen vier Fähren die Brücke simulieren. Ja, vier.

Nicht fehlen darf natürlich der Blick zurück von Ute Schötteldreyer, diesmal stöberte sie im Zeitungsband von 1996 und 2006 und beweist uns, dass auch vor 20 und 30 Jahren hier schon viel los war neben dem Schützenfest.

Ihre Gertrud flippt mal wieder vollkommen aus in ihrer Kolumne, lesen Sie selbst, was ihr nun schon wieder durch den Kopf trampelt, liebe Leser…

In jedem Fall aber wünscht das gesamte Team der BZ sowohl den Schützen als auch den Fußballern aus aller Welt von Herzen „Gut Schuss“!

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe erscheint ca. am 28.8. Redaktions- und Anzeigenschluss ist der 14. August.

Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.