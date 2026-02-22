Mit ARGUS Augen

Liebe Leser,

unsere Innenstadt ist unser Wohnzimmer. Man kann es blumig ausdrücken, aber auch nüchtern. Wenn die Innenstadt komplett umgestaltet wird – für viel Geld – dann wird dieses Projekt über Jahrzehnte das Stadtbild bestimmen. Umso begrüßenswerter ist es, dass die Stadt auf ihre Bürger hört und eine Bürgerbeteiligung durchführt. Die verschiedenen Gruppierungen (Gewerbe, Gesundheitssektor, Anwohner, Eigentümer sowie Gastronomie) treffen sich sehr häufig, um ihre Wünsche und Ziele zu formulieren und zu betonen. Es ist eben ein großer Unterschied, ob eine Firma aus München sich schöne Dinge überlegt und sich vorstellt, dass die meisten Autos in der Schlossstraße bestimmt zum Biosphaerium fahren oder ob die Bleckeder realistischerweise wissen, dass viel mehr Arztpatienten zu den Praxen und der Apotheke fahren. Somit ist es nicht sinnvoll, die geplante Einbahnstraße Richtung Schloss zu führen, weil dann nach dem Arztbesuch Richtung Grundschule in der Lauenburger Straße abgefahren wird – nur, um dann noch einmal um den Block fahren zu müssen, wieder in die gleiche Schlossstraße gefahren wird, um dann die Medikamente in der Alten Apotheke zu kaufen. Logisch wäre es, die Einbahnstraße vom Schloss herunterzuführen, denn die Praxen und Apotheke liegen alle auf der rechten Seite und eine Fahrt würde genügen! Es wenden sehr viele Pkw an der Einfahrt Zollstraße, das geht besser. Die Diskussionen sind lange nicht zu Ende. Ihre BZ ist stets dabei und berichtet ganz ausführlich und kritisch.

„Gegen das Vergessen“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe von Heidi Petermann und Dr. Ekkehard Nau, die nicht ohne Grund in diesem Jahr ins Leben gerufen wurde. Wir berichten exklusiv.

Sie haben alle schon vom Göhrdemörder gehört, der dafür sorgte, dass unsere Familie seit 1989 nicht mehr zum Pilze sammeln in die Breetzer Berge geht. Wir starten mit dieser Ausgabe eine neue Serie über Kurt-Werner Wichmann aus Adendorf, der gemeinhin als der Täter gilt, obwohl es nie einen Prozess geben wird. Auch, dass Birgit Meier aus Brietlingen-Moorburg in seiner Garage begraben war, ist sicherlich kein Zufall. Es gibt aktuelle Entwicklungen rund um Wichmann, denn es liegen immer mehr Aussagen von Frauen vor, die ihn und einen ominösen Mittäter identifiziert haben. Aber lesen Sie selbst.

„Gertrud“ aka Kirsten S. aus B. an der E. outet sich in ihrer Kolumne als – hätte man ja nie gedacht – Nerd. Nerdine. Nörderin. Die kann man auch abschreiben…



