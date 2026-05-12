(Wahl)kampf um die Parkplätze!

Liebe Leser,

der Wahlkampf läuft, wie ist es sonst zu erklären, dass erst jetzt allgemein bemerkt wurde, dass viele Parkplätze in der Breiten Straße – vor allem aber auch in der Zollstraße! – durch künstliche Engstellen und Mutifunktionsstreifen wegfallen könnten? Schließlich ist die Planung aus 2017, aber so ist es eben: Quasi niemand hat sich die Darstellung auf der Homepage damals angesehen, eine echte Bürgerbeteiligung gab es im Grunde nicht. Der jetzige Bürgermeister Dennis Neumann hat diese durchgeführt und – zack – gibt es eine Menge Unmut, die BZ berichtet seit Dezember über die gesamte Planung. Aber es ist eine ganze Menge mehr geplant als nur veränderte Parkplätze. Die Straßenführung am bisherigen Brunnen wird deutlich anders, es soll einen neuen, größeren Brunnen geben, die Starkregensituation beim Italiener soll verbessert werden. Die Kanalisation dürfte nicht mehr tipptopp sein. Ach ja, und wir als Betroffene freuen uns schon auf Glasfaser für die Innenstadt, die Leitungen dürften dann mit verlegt werden, wenn sowieso „alles“ aufgebaggert wird. Bis dahin muss man sich im Bleckeder Rat aber erst noch einigen, was, wann und vor allem wie die Planung geändert wird, denn es muss umfangreiche Änderungen geben, das zeichnete sich schon im Bauausschuss ab. Aber lesen Sie selbst auf unseren sieben Sonderseiten zum heißen Thema.

Durch die aktuelle Terminhäufung und Krankheit muss diesmal die Fortsetzung der Reportage über Deutschlands vermutlich schlimmsten Serienmörder leider auf die nächste Ausgabe verschoben werden.

Dafür haben wir einen praktischen WM-Planer für Sie gedruckt und beigelegt – gratis.

Ute Schötteldreyer berichtet über unsere Freundin aus Israel Jutka Mandel, die das KZ überlebte.

Auch diesmal finden Sie wieder diverse Seiten zum Thema DenkMal am Ort, ganz wichtige Veranstaltungen in Bleckede.

Gertruds Kolumne gibt es inzwischen seit bald 15 Jahren. Wenn man sie sich ansieht, müsste Gertrud also schon im Alter von 10 Jahren begonnen haben…



Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre auf 56 Seiten!

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer

Die nächste Ausgabe erscheint ca. am 24.6. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie auf der vorletzten Seite. Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.