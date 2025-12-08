Es wird emsig im Advent

Liebe Leser,

zum Jahresendspurt geht es in der Stadt und im Landkreis nochmal richtig rund: Die Fähranleger in Bleckede und Neu Bleckede werden fit gemacht für die neue Fähre, die Umgestaltung der Bleckeder Innenstadt nimmt Fahrt auf, der Landkreis vergibt allerhand verdiente Ehrungen. Über all das lesen Sie in dieser Ausgabe – obendrauf gibt es zahlreiche Ausblicke auf Veranstaltungen und Termine im nächsten Jahr. Wir haben so viel in diese BZ gepackt, dass es mit 60 Seiten die umfangreichste Ausgabe jemals wurde!

Besonders hoch kocht erneut das Thema Elbbrücke, das ewige Für und Wider wird wohl so schnell kein Ende nehmen. In der BZ kommen beide Seiten zu Wort, denn wir informieren unsere Leser selbstverständlich neutral.

Viele hilfreiche Tipps rund ums Weihnachtsfest finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe, denn im Landkreis, in Bleckede und in Lüneburg finden allerlei Veranstaltungen zum Fest der Feste statt. Vom Weihnachtslieder singen bis zum gemütlichen Weihnachtsmarkt und den Hinweisen Steuerrechtler zum Jahresende setzen wir Sie gern und ausführlich ins Bild.

Ein kleines Märchen zum Advent haben wir auch für Sie, liebe Leser, vielleicht bringt es Sie zum Schmunzeln. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig, es ist ja schließlich nur ein Märchen…

Natürlich fehlt auch in dieser Ausgabe nicht der Blick zurück, Ute Schötteldreyer blätterte wieder in alten Zeitungsbänden und ruft uns Erinnerungen an Vergangenes ins Gedächtnis.

Zu Gertruds Kolumne sagen wir an dieser Stelle lieber nichts, lesen Sie gern selbst, wohin der Irrsinn des Lebens die tapfere Schreiberin mal wieder getrieben hat…

Liebe Leser, werte Geschäftsfreunde und geehrte Mitarbeiter in Nah und Fern – wir wünschen Ihnen von Herzen ein wundervolles Weihnachtsfest, einen ruhigen Jahreswechsel und freuen uns schon sehr darauf, Sie in alter Frische im neuen Jahr wiederzusehen,



viel Spaß beim Lesen und Informieren,

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe erscheint ca. am 20. Februar. Redaktions- und Anzeigenschluss ist der 8. Februar 2026.

Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.









