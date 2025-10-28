Kunst kommt von Können

Ging es in der letzten Ausgabe auf zahllosen Sonderseiten um Brücke und Schützenfest, liegt der Schwerpunkt der aktuellen BZ diesmal auf ganz anderen Themen. Wir stellen zwei Damen vor, die ihr Augenmerk auf Kunst und Ästhetik legen: Stella Krol und Marie-Luise Borgsmüller beweisen, dass Bleckede und seine Ortsteile viel mehr zu bieten hat als schöne Landschaft und gute Luft!



Endlich ist sie fertig gestellt: Die St.-Jacobi-Kirche im Herzen Bleckedes ist fertig restauriert, innen gibt es gar nicht so viel zu sehen, aber hinter den Kulissen wurde eine Menge investiert, um denkmalgerecht zu reparieren, was erhalten werden muss. Lesen Sie dazu zwei Sonderseiten. Zudem hat Ute Schötteldreyer die geschichtlichen Hintergründe zur St.-Jacobi-Kirche erforscht. Auf zwei weiteren Sonderseiten lesen Sie, war es woanders gar nicht zu lesen gibt.



Was gibt es noch Neues? Eine ganze Menge, darum umfasst diese Ausgabe sogar 56 Seiten.

Wir werden manchmal gefragt: Was kostet denn so ein Bericht bei Euch? Abgesehen davon, dass die Presse stets neutral zu berichten hat, muss Werbung und Redaktion stets streng getrennt werden, so sieht es das Pressegesetz vor. Folgerichtig kann man bei uns niemals einen Bericht kaufen. Wenn wir Ihre Firma vorstellen sollen, dann machen wir das gern ausführlich und mit tollen Fotos dazu. Wir trennen Werbung klar von Redaktion, das bedeutet für Sie: Sie zahlen NUR die Anzeige, null Euro für schöne Texte und null Euro für professionelle Fotos. Das ist komplett transparent und fair – und günstiger als woanders.



Hat Ihr Kühlschrank Kommunikationsprobleme mit dem Staubsauger? Muss Ihr Thermomix ein Update machen, statt zu kochen? Gertrud kümmert sich um ungeklärte Phänomene. Scully: Übernehmen Sie!



