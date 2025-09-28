Gleich ZWEI neue Bleckede-Kalender!

Das perfekte Geschenk!

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre erscheint nun wieder unser beliebter Bleckede-Kalender: Auch für das Jahr 2026 gibt es ihn wieder in zwei Varianten. Sie haben die Wahl!

Erstens: Der Kalender „12 Jahreszeiten“. Er enthält wieder wunderschöne Fotos aus Bleckede und seinen Ortsteilen und überzeugt mit seinen brillanten Fotografien.

Erhältlich ist dieser Kalender bei der Bleckeder Zeitung im Format DIN A3 zum Preis von nur 21,90 Euro.

Aber man muss schnell sein, es gibt nur 44 Stück!

Also – Gleich anrufen: 05852/1227 oder 0177/2661227 oder per e-Mail an service@bleckeder-zeitung.de

Innerhalb der Einheitsgemeinde liefern wir selbst aus – gratis! Gern schicken wir Ihnen den Kalender per DHL versichert zu.

Neu ist auch der Bleckede-Kalender „12 Jahreszeiten …mit anderen Augen“. Heutzutage ist alles bunt und viele sehnen sich nach der Klarheit und Dramatik schöner Schwarz-Weiß-Aufnahmen. So entstand Kalender „12 Jahreszeiten …mit anderen Augen“ mit Fotos in kraftvollen Kontrasten und außergewöhnlichen, krassen Farben!

Erhältlich ist auch dieser Kalender bei der Bleckeder Zeitung im Format DIN A3 zum Preis von nur 21,90 Euro.

Aber man muss schnell sein, es gibt nur 22 Stück!

Erhältlich ist der Kalender „12 Jahreszeiten“ auch wieder in der Buchhandlung Hohmann, Edeka Schreib in Bleckede und bald im Bunten Laden in Bleckede. In Ruhe ansehen kann man beide Kalender demnächst auch im „Landgenuss“ in Bleckede in der Breiten Straße.













