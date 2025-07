Humtata, liebe Leser,

mit rasanten Schritten nähern wir uns dem jährlichen Höhepunkt im Kalender: Dem Bleckeder Schützenfest! Die Bleckeder freuen sich ebenso wie die Gilde auf das traditionsreiche, sommerliche Vergnügen auf dem Schützenplatz und in der ganzen Stadt. Wenn der Spielmannszug das erste Mal „Preußens Gloria“ anstimmt, ist Gänsehaut garantiert und alle feiern gerne mit.

Doch das ist beileibe nicht alles, was Sie in dieser prall gefüllten Ausgabe erwartet, liebe Leser. MdL Uwe Dorendorf setzt sich weiter vehement für eine Brücke ein, auch wenn so mancher im Hintergrund diese zu verhindern versucht.

Ebenso kämpft die Bleckeder Kleinbahn gemeinsam mit anderen Akteuren wie dem ADFC und Politikern aller Parteien für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Bleckede-Lüneburg, die aus vielen Gründen sehr begrüßenswert wäre. Der sehr erfolgreich arbeitende „Bunte Tisch“ hat beschlossen, nun einen Verein zu gründen, unter dessen Dach die entstandenen Schwerpunktgruppen rechtssicher weiterarbeiten können – alles dazu finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Die Kulturreihe „Jahrestage“ feierte große Söhne unserer Stadt mit Tagen der offenen Tür in den jeweilige Geburtshäusern – spannende Einblicke waren dort garantiert.

Und natürlich dürfen auch die Rückblicke in die alten Zeitungsbände nicht fehlen.

Wie liefen die Schützenfeste und was war sonst noch los in Bleckede vor 20 und 30 Jahren?

Auch das erfahren Sie wie immer in Ihrer BZ!

Gertrud wagt diesmal selbst eine Zeitreise – und was dabei wieder einmal für ein Irrsinn herauskommt, lesen Sie wie üblich ganz am Ende Ihrer aktuellen Heimatzeitung.

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre und den Bleckeder Schützen Gut Schuss!



Viel Spaß beim Lesen und Informieren,

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe erscheint ca. am 28.8. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie auf der vorletzten Seite. Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.