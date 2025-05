Ständig auf Achse!

Liebe Leser,

die gesamte Bleckeder Innenstadt soll neu gestaltet werden, umgemodelt, es soll ein kleiner Kreisverkehr an der gefährlichen Ecke Lauenburger Straße/Bahnhofstraße/Friedrich-Kücken-Straße entstehen, ein großer Kreisverkehr an der Rossmann-Kreuzung (endlich, nach Jahrzehnten des Ablehnens wegen zu geringer Unfallzahlen). Der Brunnen vor der Apotheke soll verschwinden und durch einen ganz modernen bis modernistischen an anderer Stelle ersetzt werden. Königsfrage: Warum sollen Parkplätze verschwinden und wie viele genau? In der derzeitigen Planungen finden sich KEINE Parkplätze zwischen der Bleckeder Zeitung (Kücken-Straße) und der Volksbank mehr. NULL. Das gilt tatsächlich für BEIDE Straßenseiten der Breiten Straße – also vor dem Italiener, dem Landgenuss, Steckel, Apollo, Elbstil, Convivendum, Kellner, AWO etc. Mutig. Die Stadt informierte, es wird dikutiert werden müssen. Wir berichten.

In ihrem traditionellen Rückblick geht Ute Schötteldreyer zurück in das Jahr 1995.

Wichtig für Bleckede ist die AVL mit der Bleckeder Kleinbahn. Der Sambazug ist fertig renoviert, in jahrelanger Knochenarbeit stellte der Verein seinen Charme wieder her. Chapeau! Wir berichten auf zwei Seiten.

Drei richtige Schauspieler wurden engagiert für Heidi Petermanns „Jahrestage“ um Collitz, Löwenstein und Immendorf, drei Bleckeder Größen der älteren und neueren Zeitgeschichte. Vielleicht hätte man Friedrich Wilhelm Kücken noch mit berücksichtigen können, der Bleckeder Komponist wurde vor 215 Jahren geboren.

Einer der wichtigsten Vereine ist der Bürgerverin, bei dem man praktische Hilfen im Alltag erhält. Dazu gibt es diesmal vier Sonderseiten. Apropos Sonderseiten, die BZ berichtet in dieser Ausgabe auf gleich sieben Sonderseiten über die „Crime Cruise“ nach Helsinki. Mörder Ahoi mit Axel Petermann!

„Gertrud“ geht in ihrer Kolumne diesmal auf den Wahnsinn des Modediktats als solches ein. Wussten Sie, dass es nun in ist, Haarparfüm zu – äh – verwenden? Gleichzeitig sind Bundfaltenhosen in beige in, die man nicht als beige bezeichnen darf, weil das nicht instagrammable wäre…

Sie sehen: Wir sind ständig auf Achse für unsere Leser.



Viel Spaß beim Lesen und Informieren,

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe erscheint ca. am 4.7. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie auf der vorletzten Seite.

Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.