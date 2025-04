Alles neu macht der April!

Liebe Leser,

nicht nur der Bunte Tisch ist farbenfroh in Bleckede, die Natur ist erwacht, vergessen der blöde Sahara-Wüstenstaub, alles glänzt und singt. Sogar die Regierung ist ganz neu, auch Amerika stellt sich neu auf, die NATO – halt! Wir wollen positiv bleiben, schließlich ist Frühling. Aber erstmal zurück zum Bunten Tisch. Kürzlich tagte er erneut, und Bürgermeister Neumann stand Rede und Antwort. Er beantwortete die zahlreichen Fragen zur Neugestaltung der Innenstadt, zum Dauerthema Parken auf dem Schützenplatz, vor dem Fährhaus und so weiter. Derzeit wird sogar überlegt, aus dem Bunten Tisch einen Verein zu machen, der dann schlagkräftiger wäre als das derzeitige Diskussionsforum.

Im Notfall extrem wichtig ist das Deutsche Rote Kreuz, das DRK, wir berichten ausführlich über seine Jahreshauptversammlung und darüber, warum Schokolade wichtig ist.

Ostern steht vor der Türe, welche Osterfeuer wann wo stattfinden – darüber lesen Sie in der aktuellen BZ-Ausgabe.

Nicht fehlen dürfen natürlich die Rückblicke auf die jüngere Geschichte Bleckedes von Ute Schötteldreyer. Diesmal tauchen wir tief ein ins Jahr 2005.

Umstritten sind die Vorgänge im Bleckeder Schlosspark, viele Bürger finden, dass der Park-Charakter immer mehr zerstört wird, weil zunehmend Bäume und Sträucher entfernt werden, ohne Neuanpflanzungen vorzunehmen. Für einige mutet der Park nur noch wie ein Weg zum „Bleckeder Haus“ an. Wie ist Ihre Meinung?

Ganz wichtig ist für unsere Region der Erhalt des Waldbades Alt Garge, es eröffnet am 1. Mai!

Gertruds Name sei Hase, sie wisse von nichts. Außer, dass ihr das Wetter fürchterlich auf die Nerven gehe und die Irrungen und Wirrungen der Schoko-Industrie dringend einmal in „Gertruds Kolumne“ beleuchtet werden müssen…



Wir wünschen Ihnen frohe Ostern,

viel Spaß beim Lesen und Informieren,

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe der Bleckeder Zeitung erscheint ca. am 22.5. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie auf der vorletzten Seite. Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Gegebenheiten verschieben.