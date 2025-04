Das neue Jahr beginnt bunt!

Liebe Leser,

der Frühling naht in großen Schritten, die Singvögel balzen und bauen sich frische Eigenheime, der ein oder andere vorwitzige Krokus bemüht sich um einen Platz an der raren Sonne und auch unsere Regierung wird sich verändern. Alles neu macht in diesem Jahr nicht der Mai, sondern der Februar.

Wie immer finden Sie viele Informationen rund um die wichtigen Themen für Bleckede und Umgebung in dieser Ausgabe. So traf sich zum Beispiel der Bunte Tisch, um positive Veränderungen für die Stadt anzustoßen und die quirligen Bleckeder Landfrauen stellten ihr umfangreiches Programm zum Jubiläumsjahr vor.

Nicht fehlen dürfen natürlich die Rückblicke auf die jüngere Geschichte Bleckedes von Ute Schötteldreyer. Diesmal tauchen wir tief ein ins Jahr 1995 und dank einer Leserin haben wir einen interessanten Text der beliebten ehemaligen Pastorin von Neuhaus, Gisela Albrecht.

Weiterhin finden sich etliche bunte Veranstaltungen, um die Wartezeit aufs Frühjahr zu verkürzen. Unter anderem kommt der großartige Musikdozent Dr. Pop nach Lüneburg – ja, er hat wirklich einen Doktortitel in Popmusik und er weiß ihn sehr eindrucksvoll zu nutzen. Wir konnten uns bereits einmal live davon überzeugen und müssen Ihnen den Besuch wärmstens ans Herz legen!

Aber auch ernsthafte Themen dürfen nicht unter den Tisch fallen, wie die große Diskussion um die A39 zeigt – wir lassen in dieser Ausgabe beide Seiten zu Wort kommen. Die Verlängerung der A39 ist schon lange ein heißes Eisen, wie halten Sie es, pro oder kontra?

Erschrecken Sie nicht, liebe Leser, wenn Sie „Gertruds Kolumne“ aufschlagen: Die will nur spielen, Ehrenwort. Wesbezüglich ihr diesmal die Phantasie entgleiste, lesen Sie bitte selbst…

Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr und hoffen auf ein harmonisches Miteinander in Bleckede und der Welt,

viel Spaß beim Lesen und Informieren,

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer



