Seitenweise Neues.

Verschlafenes Elbestädtchen? Nee, hier in Bleckede ist gerade in den Sommerferien einiges los – dank unseres Schützenfestes. Wir schossen wieder viele Hundert Fotos, diesmal sogar zu zweit, denn mit dem dritten und vierten Auge sieht man besser, Sie kennen das. Zu den Unwägbarkeiten gehört auch immer, dass mal etwas kaputt gehen kann. Lange hatten wir Glück, nun traf es uns, als wir wieder einmal unterwegs waren zum Fotografieren, Auslöser gerückt, zack, der Sucher bleibt schwarz. Diagnose: Der Spiegel der ebensolchen -reflexkamera klemmt offenbar und klappt nicht zurück. Klar, an einem Sonntag, natürlich nur vier Tage vor Schützenfest. Also schnell schlaugemacht: Die gute Nachricht: Ein bekannter Fehler unserer großen Nikon, er hätte statistisch schon viel früher auftreten sollen, das tröstet so halb. Zweite gute Nachricht: Nikon repariert den Verschluss auch noch Jahre nach Ablauf der Garantie kostenlos – dauert mindestens vier – äh, Wochen. Okay, dann steht man also vielleicht vor dem neu proklamierten König und kann nicht fotografieren. Also schnellstens informiert, was es Neues gibt und per Express gleich eine neue Kamera, nein zwei Kameras bestellt. Digitale Spiegelreflexkameras (DSLRs) sind tatsächlich ein Auslaufmodell, heutzutage setzen alle Hersteller nur noch auf Spiegellose, das hat seine Vorteile. Immerhin können wir unsere edlen Sigma Art-Objektive dank eines albern teuren Adapters weiterhin nutzen, das tröstet nur ein wenig. Warum waren wir eigentlich unterwegs? Um unseren neuen, nein, unsere zwei neuen Bleckede-Kalender fertig zustellen! Diesmal gibt es gleich zwei Varianten: Einen schönen bunten und einen eindrucksvoll schwarz-weißen. Also nicht nur schwarz-weiß, sondern auch in nolstalgischen Sepiafarben und Blautönen. Was gefällt Ihnen?

Ute Schötteldreyer erforschte in unserem Archiv die Feierlichkeiten vor 20 Jahren für das große Spektakel mit der Hauptdarstellerin des legendären Heimatfilms „Grün ist die Heide“ in ihrem BZ-Rückblick. Auf sechs Seiten erleben wir das Wochenende mit Sonja Ziemann noch einmal, dazu gibt es bisher unveröffentlichte Fotos.

Seit über drei Monaten ohne Telefon und Internet – dieses Epos und warum nur der Gott des Zufalls und ein Wikinger half, dies lesen Sie in CS Kolumne über die Telekomiker aus Bonn.

Warum unser Redaktionshund zum Film geht, schreibt „Gertrud“ in ihrer Kolumne!

