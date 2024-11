Gleich ZWEI neue Bleckede-Kalender!

Nach dem riesen Erfolg im letzten Jahr haben wir uns etwas Neues einfallen lassen: In diesem Jahr gibt es sogar zwei Bleckede-Kalender. Sie haben die Wahl! Der Kalender „Gern gesehen“ enthält wieder wunderschöne Farbfotos aus Bleckede und seinen Ortsteilen und überzeugt mit seinen brillanten Fotografien. Erhältlich ist dieser Kalender bei der Bleckeder Zeitung im Format DIN A3 zum günstigen Preis von nur 19,90 Euro.

Ganz neu ist nun der Bleckede-Kalender „Kontrast reich“. Heutzutage ist alles bunt und viele sehnen sich nach der Klarheit und Dramatik schöner Schwarz-Weiß-Aufnahmen. So entstand der Kalender „Kontrast reich“ mit Fotos in kraftvollen Schwarzweiß-Tönen, nostalgischen Sepiafarben und geheimnisvollen Selenabstufungen. Erhältlich ist auch dieser Kalender bei der Bleckeder Zeitung im Format DIN A3 zum Preis von nur 19,90 Euro. Aber man muss schnell sein, beide Kalender erscheinen in limitierter Auflage! Also: Gleich anrufen: 05852/1227 oder 0177/2661227 oder mailen an service@bleckeder-zeitung.de

In der Einheitsgemeinde Bleckede liefern wir selbst aus, und zwar gratis. Gern schicken wir Ihnen den Kalender per DHL versichert zu.

Erhältlich ist der farbige Kalender „Gern gesehen“ auch wieder bei Edeka Schreib in Bleckede und im Bunten Laden in Bleckede. Ansehen kann man ihn auch im „Landgenuss“ in Bleckede in der Breiten Straße (nach dem Urlaub).

www.bleckeder-zeitung.de