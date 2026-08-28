Sind Sie schon gut bei Stimmen?!

Liebe Leser,

Sie werden es bemerkt haben: Die zerrissenen Plakate und besprayten Transparente mit mehr oder weniger aussagekräftigen Texten, oft im Internet bestellt statt bei lokalen Unternehmen, die hier Steuern zahlen – und mit Deutschfehlern verziert – kündigen die Wahlen an. Der Kreistag, der Landrat/Landrätin, Stadtrat und Bürgermeister werden in Bleckede neu gewählt. Aber was wird wie gewählt? Nun, der Bleckeder Bürgermeister wird neu gewählt (einziger Kandidat ist der amtierende Bürgermeister Dennis Neumann). Hier können Sie eine Stimme abgeben. Im Amt Neuhaus wird der Bürgermeister ebenfalls mit einer Stimme gewählt. Dort können Sie wählen zwischen dem amtierenden Bürgermeister Andreas Gehrke und dessen Mitbewerber Victor Knebusch. Gleich verhält es sich bei der Wahl zum neuen Landrat. Jens Böther tritt nicht mehr an. Sie können eine Stimme abgeben für Ihren favorisierten Landratskandidaten. Der Stadtrat in Bleckede und der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus – werden neu gewählt – hier können Sie bis zu drei Stimmen abgeben. Außerdem wird auch noch der Kreistag Lüneburg neu gewählt: Hier können Sie Ihren Favoriten bis zu drei Stimmen geben – genau wie bei der Stadtratswahl in Bleckede bzw. zum Rat der Gemeinde Amt Neuhaus. Wie setzt sich der Rat in Bleckede denn heute noch zusammen? Auch darüber informiert die BZ in dieser Ausgabe gewohnt ausführlich. Auf ganzen 60 Seiten informieren wir wieder aus erster Hand über unsere schöne Elbregion. Diesmal gibt es sogar zusätzlich ein Extrablatt für aktuellste Meldungen, frisch heute gedruckt und heute beigelegt.

Aber neben der Wahl ist hier eine Menge los, so wurde die Reihe „Gegen das Vergessen“ (vorerst?) vollendet. Zudem halten wir auf 13 Sonderseiten eine große Rückschau auf das Schützenfest – natürlich wieder mit tollen Fotos!

Immer noch ist ein weiteres Thema die Elbbrücke, derzeit wieder besonders aktuell durch das extreme Niedrigwasser. Wieder fallen beide Fähren wochenlang aus, die Lauenburger Brücke ist halbseitig gesperrt, Ampelverkehr. Immer drängender wird die Niedrigwasserfähre, die in Bleckede doch seit Jahresanfang fahren sollte?!! Immerhin legte sie am Montag und Dienstag schonmal für Abstimmungen und Genehmigung an den Anlegern Neu Bleckede und Bleckede an. Doch: Wie viel länger könnte sie fahren??

Ihre Gertrud schweift diesmal ab. Wohin? Das kann man schlecht erklären, lesen Sie gerne selbst, wohin es unsere Kolumnistin verschlägt…

Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer

Nächste Ausgabe: Ca. 14.10.

www.bleckeder-zeitung.com