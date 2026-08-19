Bleckede-Kalender 2027 erschienen

Das perfekte Geschenk!

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre erscheint nun wieder unser beliebter Bleckede-Kalender: Schönes aus Bleckede und umzu – „Detail – verliebt“ hat diesmal einen Blick für die kleinen Dinge und behält gleichzeitig den Blick auf‘s Große und Ganze.

Der Bleckede-Kalender enthält wieder wunderschöne Fotos aus Bleckede und seinen Ortsteilen und überzeugt mit seinen brillanten Fotografien. Erhältlich ist der Kalender bei der Bleckeder Zeitung im Format DIN A3 im Onlineshop unter www.bleckeder-zeitung.com oder bei uns in der Kücken-Straße 5 in Bleckede zum Preis von nur 22,90 Euro.

Aber man muss schnell sein,es gibt nur 49 Stück!

Also – Gleich anrufen: 05852/1227 oder 0177/2661227 oder service@bleckeder-zeitung.de

Innerhalb der Einheitsgemeinde liefern wir selbst aus – gratis! Gern schicken wir Ihnen den Kalender gegen Porto per DHL zu.

Alle Details:

Bleckede-Kalender 2027 „Detail verliebt“

14 Blätter: 1 Deckblatt, 12 Monatsblätter, 1 Schlussblatt mit Angaben zum Entstehungsort

Feinster Druck auf 250 g schwerem Kunstdruckpapier

Aufhängung durch schöne, silberne Metallspirale

Preis: Nur 22,90 Euro – limitierte Auflage