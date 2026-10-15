Fahrende Fähren föllig fermisst.

Liebe Leser,

auch der Herbst hat schöne Seiten, man kann Sie sogar zählen: 60 Seiten sind es wieder geworden, auf denen wir Sie gern, möglichst fröhlich und individuell über alles aus unserer Region und weit darüber hinaus informieren.

Wir haben die zahlreichen Wahlergebnisse optisch für Sie aufbereitet und sogar die Namen der gewählten Kandidaten aufgelistet – das sagt doch viel mehr als nackte Prozentzahlen. Dennis Neumann (parteilos) bleibt Bleckeder Bürgermeister. Lesen Sie dazu unser großes Interview auf drei Seiten! Dass wir hingegen einen neuen Landrat bekommen, stand vorher schon fest – hier konnte sich Steffen Gärtner (CDU) in der Stichwahl durchsetzen. Der neue Stadtrat wird sich anders zusammensetzen als bisher, und man darf gespannt sein, wie konstruktiv es dort zugehen wird.

Besonders viel war diesmal im Albert-Schweitzer-Familienwerk in Alt Garge los: Zirkuswoche, Mitarbeiterfete – und ein langjährig auch in Bleckede Bekannter tritt in die zweite Reihe: Jörg Grabowsky.

Ute Schötteldreyer schrieb wieder ihre beliebte Rückblende: Hermann Blanquett wurde wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt – obwohl er zwei Menschen aus den Flammen gerettet hatte.

Früher war der Wolf als scheues Tier bekannt, der Mensch war nicht sein Freund. Diese Scheu hat er längst abgelegt – vielleicht auch, weil es inzwischen sehr viele Wölfe gibt. Solange man sich aus dem Weg gehen kann, gibt es keine Probleme mit dem schützenswerten Tier. Nun hat ein Wolf allerdings mitten in Göddingen, im Garten der Familie Hoppe ein Schaf getötet – da darf man sich schon Sorgen machen… Haben wir inzwischen doch zu viele Wölfe?

Uwe Dorendorf (CDU) stellt neue Fragen zum Fährkonzept – das doch recht sinnlos ist – nach Monaten ohne fahrende Fähren, oder?

Gertrud macht sich in ihrer Kolumne erstmal einen Tee. Mehrere. Viele. Viel zu viele.



Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihre Bleckeder Zeitung / bz-druck – Familie Schötteldreyer

Nächste Ausgabe: Ca. 8.12. Redaktions- und Anzeigenschluss: 23.11.2026.

Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Anlässe verschieben.

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