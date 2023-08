Es gibt noch Hoffnung. So ein Sommer!

Zuerst war der Winter zu warm, dann kurz zu schneereich, dann das Frühjahr viel zu nasskalt – nur um einem total heißen, vertrockneten Frühsommer zu weichen, der dann zum kalten und völlig verregneten Mittsommer wurde. Man glaubt es nicht! Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass das Wetter – und das Klima – immer verrückter wird. Immerhin gab es zum Bleckeder Schützenfest – im Gegensatz zum Wacken Open Air – gutes Wetter und wir waren wieder viel unterwegs, schrieben und knipsten hunderte Fotos. Neun Sonderseiten zum Schützenfest sind das Ergebnis.

U.S. erforschte wieder das Archiv für ihre BZ-Rückblicke vor 20 und vor 30 Jahren. Mit unserer neuen Bildbearbeitungssoftware zur Restaurierung drucken wir alte Papierfotos noch besser als bisher.

Wenn wir mit unserem Redaktionshund Gassi gehen (oder gassigehen? Seit 25 Jahren Ärger mit der Rechtschreibreform…), hört man manchmal leise Wählgeräusche aus der Hosentasche! Was es damit auf sich hat und wie die BZ Ärger bei der Notrufzentrale vermeidet, lesen Sie in dieser BZ-Ausgabe.

Eine gute Sache sind die Bürgerbusse im Landkreis Lüneburg. Wäre es eigentlich Aufgabe der Obrigkeit, für eine gute Infrastruktur zu sorgen, so ist es für den Landkreis schlicht günstiger, Geld für Bürgerbusse bereitzustellen und in sein „Konzept“ mit einzurechnen, dass sich die Bürger schon selbst helfen werden. Doch wie weit kommt man mit 40.000 Euro für alle Bürgerbusse im Landkreis zusammengenommen?

Apropos Infrastruktur: Über 30 Jahre nach der Grenzöffnung darf man fragen, warum immer noch keine Elbbrücke steht. Sie ist in Planung, aber es dürfte gern schneller gehen, findet auch Uwe Dorendorf (MdL). Wir als BZ müssen nun wieder mit der Fähre „Amt Neuhaus“ die Zeitungen über die Elbe liefern, ein Glück, dass sie gerade wieder fährt. Beim Hundefriseur wurden während des Fährausfalls alle Termine durch die linkselbischen Kunden abgesagt. Vor allem die Boizenburger Hundefreunde hätten extreme Umwege machen müssen, weil ja auch die Lauenburger Brücke gesperrt ist.

Apropos Hundefreund: „Gertruds“ Kolumne ist diesmal wirklich besonders spannend geworden, weil sie… – aber lesen Sie selbst!



Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die weiteren Ausgaben der BZ 2023: Mitte August, Ende September, Ende Oktober und Anfang Dezember. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie auf den letzten Seiten. Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Gegebenheiten verschieben!

