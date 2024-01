Endlich wieder ein richtig weißer Winter!

Ja, ich weiß, vielleicht gibt es keine weiße Weihnachten. In dieser Ausgabe lesen Sie sogar eine interessante wissenschaftliche Abhandlung darüber, warum früher weiße Weihnachten dreimal wahrscheinlicher waren als sie heute sind. Trotzdem begrüßte uns der November mit Schnee – gerade in der richtigen Menge. Hier an der Elbe schneit es ja meistens nur wenig – dafür blieb die weiße Pracht einige Zeit liegen. Schon im Weihnachtsstress? Wir auch, das liegt sicher daran, dass man nie weiß, wann Weihnachten diesmal geplant ist.

Rechtzeitig vor Weiß- äh Weihnachten finden Sie natürlich Geschenketipps in der aktuellen Ausgabe der Bleckeder Zeitung, dazu Heiteres und Besinnliches sowie Praktisches wie zum Beispiel die Gottesdienste im Dezember.



Letzter Aufruf für unseren ersten Bleckede-Kalender „Lichter und Schatten – Bleckede und umzu“: Die Idee hat sich als voller Erfolg erwiesen, so dass wir inzwischen eine zweite Auflage drucken mussten, aber auch diese ist schon fast vergriffen. Zum Preis von nur 19,90 Euro erhalten Sie das perfekte Weihnachtsgeschenk: Edel, praktisch, kreativ und viel schöner als die Kalender-App auf Ihrem Handy.

Was Radegast mit Dallas zu tun hat und warum Öl, das es gar nicht gibt, über die Jahres gutes Geld einbringt, das weiß man, wenn man unsere aktuelle Ausgabe liest. Die BZ sprach dafür mit Christiane Ramm aus Radegast.



Ute Schötteldreyer erforschte wieder unser Archiv für ihre BZ-Rückblicke vor 20 und vor 30 Jahren.

Unsere beliebte Rubrik wurde kürzlich gelobt: „Wenn die neue BZ kommt, fühlt man sich wieder jung –

das kannst Du ruhig mal reinschreiben,“ sagte ein gar nicht mal so alter, dafür treuer Leser zu uns.



Streit gibt es derzeit über die allgemein ungeliebte GEMA: Angeblich können Weihnachtsmärkte wegen gestiegener Gebühren nur noch lautlos oder sogar überhaupt nicht mehr stattfinden. „Über 8000 Prozent rauf: Gebührenhammer der GEMA“, schrieben die Kollegen der Bildzeitung gewohnt sachlich. Wir klären auf, warum diese Geschichte Quatsch ist und so nicht stimmt.



„Gertruds“ Kolumne – seit bald 15 Jahren unser Klassiker – klärt diesmal auf, warum wir keine Lust mehr auf Pakete haben!



Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer

Die nächste Ausgabe der Bleckeder Zeitung erscheint Mitte Februar.





Titelseite November 2023