Und ewig lockt das Geld.

Das Geld, das Geld. Es gibt auf der Welt mehr als genug davon, gar kein Problem. Eigentlich.

Blöd nur, dass es eigentlich nie klug, richtig oder gar gerecht genug verteilt ist. Ob im Großen: Europa muss sich selbst verteidigen können, huch! Die Ukraine sollte lieber nicht den Krieg verlieren, wäre blöd. Und dann wäre da noch die kleine Aufgabe mit dem Klimawandel. Oder auch nur im Kleinen: So eine Straßensanierung oder Kita-Erweiterung in Bleckede kostet richtig, richtig Geld, aber es nützt ja nix: Watt mutt, datt mutt. Dann gibt es noch die Inflation, der „kleine Mann“ merkt das. ABER: Gemeinsam werden wir die gesammelten Probleme schon stemmen, ob nun die Ampel oder eine andere Regierung dran ist, die Herrschaften in Berlin haben ja immer die gleiche Menge Geldes zur Verfügung. Mit den ausgegebenen fast 500 Milliarden Euro kann man eine Menge Gutes machen. Es hilft beim Ausgeben, wenn man nicht von Geld redet, sondern einfach von Geldern, die kann man einfacher verplanen, man rechnet dafür einfach in Milliarden.

Auch der ganz normale Bleckeder hätte von diesen ominösen Geldern gern etwas mehr: Zum Brückenbau, für den Hochwasserschutz und so weiter und so weiter. Und so geht es in dieser Ausgabe auch wieder um die Pecunia, die bekanntlich non olet von sich behaupten kann.



Schön ist, dass Landrat Jens Böther, in Bleckede kein ganz Unbekannter, wieder im Amt aktiv ist. Und es gibt neben dem ganzen Streit im Land auch bei uns gute Nachrichten: Die vielen aktiven Vereine helfen gegen spalterische Kräfte, das DRK, der Landfrauenverein, die Schützengilde und viele, viele weitere machen das Leben hier lebenswert! Nicht vergessen darf man die Feuerwehren, in dieser Ausgabe haben wir besonders viele Berichte dieser existenziell wichtigen Einrichtung.

Bleckede ist attraktiv, das zeigt das Beispiel von Antje Anders, die nach über 20 Jahren zurückkehrte nach Bleckede. Viele Bleckeder kennen sie natürlich noch! Lesen Sie dazu Seite 17.



Ute Schötteldreyer erforschte wieder unser Archiv für ihre BZ-Rückblicke vor 20 und vor 30 Jahren. Zum Schluss noch ein privater Tipp: Wenn sie einmal richtig Schlemmen möchten, wir haben durch Zufall etwas Schönes entdeckt, aber lesen Sie selbst…

„Gertruds“ Kolumne ist wieder einmal ein Kapitel für sich, das werden Sie dann ja selbst erlesen…

Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe der Bleckeder Zeitung erscheint ca. am 25. April. Redaktions- und Anzeigenschluss: 12. April. Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Gegebenheiten verschieben!







Titelseite März 2023