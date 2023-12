Zügig reaktivieren?!

Auf der Suche nach einem guten Thema für die BZ kam uns die Idee, einmal einen Experten zum Thema Eisenbahn und insbesondere Reaktivierung der Strecke Bleckede-Lüneburg zu befragen. So kamen wir auf Hans Dierken, seines Zeichens Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg (AVL), die mit u.a. der Bleckeder Kleinbahn und dem Heide-Express überragende Arbeit für den Erhalt nicht nur der Strecke, sondern auch historischer Züge leistet. Just, als das Interview fertig war, kam die Meldung aus Hannover, dass es eine neue Entwicklung im mehrstufigen Verfahren um die niedersächsischen Streckenreaktivierungen gibt. Also musste alles noch einmal im neuen Lichte beleuchtet werden. Knackpunkt ist unter anderem der erwünschte Stundentakt, der Bleckede nun sogar nützlich werden kann im Vergabedschungel. Lesen Sie unser großes Interview auf Seite 5 und 6!

Wer aus Bleckede stammt, vergisst seine Heimat nie – und kommt mit 80 Jahren auch weiterhin zum Ehemaligentreffen an die Elbe, siehe Seite 7.

Ute Schötteldreyer erforschte wieder unser Archiv für ihre BZ-Rückblicke vor 20 und vor 30 Jahren.

Diesmal trafen US und FS im Urlaub auf Familie Schöttelndreyer. Kein Tippfehler… (Seite 13)

Viel Wirbel gab es um die 72-Stunden-Aktion in Amelinghausen. Die in kürzester Zeit errichtete Hütte am Kronsberg war eine Meisterleistung, aber wieder einmal wurde die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Es gab dafür keine Baugenehmigung und nun muss die Hütte weichen! Schildbürgerstreich? Ein Fall für Extra 3? Lästige Bürokratie, die ein Auge zudrücken sollte? Nicht unbedingt, denn Gesetz ist Gesetz und die Frage ist doch eher: Warum hat die Gemeinde Amelinghausen geschlafen? Sie musste doch wissen, dass der Standort in der Heide streng geschützt ist und das Biotop auf keinen Fall bebaut werden darf. Folge: Viel Ärger und noch mehr Kosten um nix. Sehr schade um die Mühen der Landjugend.

Allüberall wird sie gepredigt, ihre Nachteile werden gern verschwiegen: Die Digitalisierung. Wie weit sie in Schweden geht und wie aufgeschmissen man ist, wenn Bits und Bytes wie so oft mies programmiert sind, das lesen Sie exemplarisch in „Gertruds“ Kolumne!



Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die nächste Ausgabe der Bleckeder Zeitung erscheint Mitte Dezember.

Die Erscheinungstermine können sich aufgrund aktueller Gegebenheiten verschieben!





Titelseite November 2023