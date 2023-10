Feste feiern!

In Bleckede ist nix los? Nein. Der Sommer war mit Schützenfest, großem Oldtimertreffen, Bibermann und weiterem ganz gut gefüllt – wo war aber eigentlich das Burgfest? Und wo das Hafenfest mit Drachenbootrennen? Es sollte doch auch ein Fest zur Fertigstellung der Hafenpromenade geben? Man würde sich wünschen, dass die zahlreich beschäfigten Marketing- und Tourismusverantwortlichen ein Fest pro Sommer organisieren würden. Die Bleckeder Stadtfeste im Mai waren doch ein Mega-Erfolg über Jahre, mehrere Jahrzehnte lang gab es in der Breiten Straße den beliebten Frühjahrsmarkt und dazu dann immer den Herbstmarkt. Diese Veranstaltungen würden unsere Innenstadt beleben, in der es oft allzu ruhig ist.

Seit 1990 warten die Bürger beiderseits der Elbe auf die dringend benötigte Elbbrücke. Und Politiker der CDU, auch der SPD – nicht der Grünen – versprachen und versprechen, dass sie kommt. Nun hat mal kurz die Landesregierung ihre Meinung geändert und möchte sich an alte Zusagen nicht mehr halten. Also weiter ärgern, über Lauenburg fahren (ach, nein, auch gesperrt!), im Stau stehen und hoffen. Überhaupt Stau: Warum nur wird gleichzeitig die Abfahrt der Umgehung Richtung Bleckede gesperrt, während auch der Weg über Scharnebeck seit Monaten versperrt ist? Alt Garge ist nun immerhin wieder passierbar, dafür werden nun in Bleckede Straßen erneuert, aber dagegen wird niemand etwas haben.

Ute Schötteldreyer erforschte wieder unser Archiv für ihre BZ-Rückblicke vor 20 und vor 30 Jahren. Diesmal fiel ihr ein Foto von 1985 in die Hand und sie ging dem Ursprung nach…

Es ist ein Experiment: Schon länger geisterte eine Idee im Hinterstübchen des Autors dieser Zeilen herum: Könnte man nicht einen Bleckede-Kalender machen? Das würde doch sehr gut zur BZ passen? Gesagt, getan: Er ist da! Lesen Sie alles dazu auf Seite 48/49. Neulich sagte ein Kunde zu uns: „Ich wusste gar nicht, was Ihr alles macht! Sogar Aktenordner, die brauche ich doch!“ Wir antworteten: Wir drucken alles außer Geld. Neu ist, dass wir auch Schwarzweiß-Fotos kolorieren. Bei der BZ hat KI längst Einzug gehalten. Wir verwenden sie aber grundsätzlich nur, um die Qualität von Fotos zu verbessern. Das Hereinretuschieren von Personen oder ähnliches, das Realität fälschen würde, lehnen wir ab. ChatGPT wird nie für uns Texte schreiben. Versprochen.

Als der Autor einmal beim ADAC im Embsen war, traf er einmal Otto Waalkes auf der Toilette. Ich wussste, wer er war, er wusste, dass ich wusste, wer er war. Ich wusste, dass er wusste, dass – egal, ein Fall für „Gertruds“ Kolumne!



