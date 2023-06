Der Sommer ist da. Und die Schützen kommen!

„Was im Rheinland der Karneval ist, ist in Bleckede das Schützenfest“, sagte kürzlich ein weiser Bleckeder zu uns. Gut formuliert, bald beginnt wieder die fünfte Jahreszeit in Bleckede oder – wie Gertrud sagt: Es gibt die Zeit vor dem Schützenfest und die Zeit nach dem Schützenfest. Bleibt auf super Wetter zu hoffen und darauf, dass der enge Zeitplan zu schaffen ist. Wir haben jedenfalls neun Sonderseiten zum Fest der Feste gemacht.



U.S. war wieder fleißig und tauchte ab in unser 145 Jahre altes Archiv. Sie förderte ihre beliebten Rückblicke vor 20 und vor 30 Jahren zutage. Eine ganze Menge Kultur wird inzwischen in Dahlenburg geboten, lesen Sie hierzu den großen Bericht in der aktuellen Ausgabe!



Nicht jeder freut sich über Windenergie, doch das ist zu kurz gedacht: Nun sollen die Bürger vor Ort von den neuen Anlagen profitieren. Auch die Kommunen werden Gelder bekommen, also erstmal nachdenken, bevor man motzt.

Ärger gibt es im Amt Neuhaus: Auch mit Hilfe von BZ-Artikeln erstritt Frau Gaida aus Sückau in diversen Instanzen ein Urteil, dass es in sich hat: Die Beiträge zum Neuhauser Deichverband sind rechtswidrig, auch Bürger westlich der Elbe sind neben unseren Freunden aus dem Amt Neuhaus betroffen.



Kennen Sie Günther, den Treckerfahrer? Sollten sie aber, denn seit über 30 Jahren beschreibt keiner den Wahnsinn auf dem Lande so gut wie er. Wir trafen ihn. „Na, Ihr Kaputten?“ begrüßte er uns.

„Gertruds“ Kolumne auf den Spuren des Genies.

Wie immer ist an dieser Stelle zu wenig Platz für alle Themen in dieser Ausgabe.



