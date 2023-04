„Das Fett brennt. Das Fett brennt!!“

(Zitat: ALF)

Haben Sie schon mal die Feuerwehr gerufen? War noch nie nötig? Klingt gut. Würden Sie sie bei einem

kleinen Zimmerbrand rufen? Ja? Wirklich sofort? Nein? Nun, die Feuerwehr Radegast zeigte kürzlich dem

Brackeder Landfrauenverein sehr anschaulich bei einem Infonachmitt ag und ganz praktisch, wie schnell sich aus

einem kleinen Feuerchen auf dem Sofa, verursacht durch die klassische Zigarette auf der Zeitung, innerhalb von

2:10 Minuten ein verheerender Zimmerbrand entwickelt, der nicht mehr beherrschbar ist.

Es wurde sogar die korrekte Alarmierung geübt und extra eine realitätsnahe Übung mit der echten Feuerwehr

durchgeführt! Vor allem Mehrfachsteckdosen, die schnell überlastet sind, können schnell Brände verursachen. Wir

berichten ganz ausführlich über dieses Thema, das schnell jeden betreffen kann.



Die beliebten Rückblicke in unser BZ-Archiv vor 20 und vor 30 Jahren von Ute Schötteldreyer fehlen auch diesmal

nicht, es war eine Menge los vor 30 Jahren, zum Beispiel in der Schützengilde, die auch in dieser Ausgabe mit ihrer

Versammlung vertreten ist.



Ein Jahr lang ist Bleckede Sitz der Naturschutzstiftung, ein Jahr lang war nicht viel davon zu sehen.

Dass es sie noch gibt und was sie so den ganzen Tag macht, lesen Sie in dieser Ausgabe.



„Sei stets die beste Version von Dir selbst“, solche und ähnliche Sätze verstopfen immer öfter unsere

Gehörgänge. Das ist nicht schön. Ein Fall für „Gertruds“ Kolumne, ganz klar…



So, und jetzt ist erst einmal Frühling mit hoffentlich Sonnenschein, Familie und schönem Essen.



Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die Ausgaben der BZ 2023: Anfang März, Anfang April, Mitte Juni (geändert), Mitte August (geändert), Ende Oktober und Anfang Dezember. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie auf den letzten Seiten. Die Termine können sich aufgrund aktueller Gegebenheiten verschieben!

Titelseite April