Die Idylle nebenan.

Es geht wieder aufwärts: Nach Jahren der Depression und Angst vor Corona und dessen Auswirkungen auf unsere

Gesellschaft , Ärger über Coronaleugner, Impfstoffmangel, überforderte Politiker mit nicht immer glücklicher Hand

und so weiter, scheint das normale Leben wieder einzukehren. Okay, wir kaufen nicht wie sonst am Jahresende Tickets

für das kommende Jahr, weil wir noch vorsichtig sind, ob alles so stattfinden wird, aber ohne Maske Einkaufen, das ist

das neue normal.

Aber ist es überall so? Natürlich nicht, seit über einem Jahr wird die Ukraine bombardiert, seit über

einem Jahr spenden auch Bleckeder für die Betroffenen. Dr. Oelsner, Bleckeder Hausarzt, sagt zur BZ: „In der Ukraine

wird auch unsere europäische Freiheit verteidigt“, und Recht hat er. Daher ergeht wieder ein Spendenaufruf an unsere

Leser. Gerade jetzt, wo das Spendenaufkommen durch die Energiekosten und durch andere Katastrophen gesunken ist!



Eine jahrzehntelange Konstante im Bleckeder Vereinsleben sind die Landfrauen und das Deutsche Rote Kreuz. Beide

absolvierten ihre Jahreshauptversammlungen, die BZ berichtet wieder ganz ausführlich.



Als Person des öffentlichen Lebens muss man auch mit Kritik leben, das gehört in der Demokratie nun einmal dazu.

Jeder, der sich nun angesprochen fühlt, ist auch gemeint. Wie es enden kann, wenn man einerseits privilegiert

sein will und vom Steuerzahler bezahlt und andererseits keine Kritik ertragen kann, das lesen Sie in der heutigen

Kolumne von „Gertrud“…

Diesmal umfasst die BZ sogar 52 Seiten, wir hoffen, Sie entdecken wieder viel Interessantes, Lustiges und

Ernstes und danken für mittlerweile schon 145 Jahre Treue zur BZ!





Die Ausgaben der BZ 2023: Ende Februar, Anfang April, Mitte Juni (geändert), Mitte August (geändert),

Ende Oktober und Anfang Dezember. Den Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie

auf den letzten Seiten. Die Termine können sich aufgrund aktueller Gegebenheiten verschieben.

Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer (nach Diktat Eis essen gegangen)

PS: Trotz enorm steigender Energiepreise erhöht sich der Preis der BZ nicht.

