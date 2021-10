Die neue BZ ist da: Bleckede hat die Wahl!

Die neue BZ ist da – prallgefüllt mit aktuellen, exklusiven Berichten aus unserer Region.

Liebe Leser,

so viel Auswahl war selten. In den nächsten Wochen können Sie bestimmen, wer Ihre Stimme vertritt – und zwar im Rat der Stadt Bleckede, im Kreistag und im Bundestag. Damit Sie mit all den Möglichkeiten nicht durcheinandergeraten, haben wir Ihnen in dieser Ausgabe einmal zusammengefasst, wer, wann, wo und wie gewählt werden kann.

In Pandemiezeiten nimmt die Bedeutung der Briefwahl immer weiter zu, denn man kann sein Wahlrecht auch ausüben, ohne sich unter Leute begeben zu müssen. Und meckern darf man bekanntlich nur dann über die Regierung, wenn man vorher über sie abgestimmt hat.

Auch die Bleckeder Landfrauen hatten vor Kurzem Wahlen, wie diese ausgegangen sind, erfahren Sie ab Seite 48. Dort berichten wir über die Jahreshauptversammlung, die nun nach einigen Terminverschiebungen stattfinden konnte.

Natürlich sind Wahlen an sich nichts Neues, wie Ute Schötteldreyer in Ihren Rückblicken diesmal zeigt. Sie ruft uns die Kommunalwahlen 1981 in Erinnerung und berichtet auch, was sonst noch so los war vor 40 Jahren.

Darüber hinaus bietet Ihre BZ wie gewohnt einen bunten Strauß an weiteren Themen, so geht es zum Beispiel um die Dahlenburger Reitertage in Nahrendorf, warum fast jedermann eine Elementarversicherung erhalten kann (für uns als Elbanrainer nicht ganz unwichtig…) und um spontane Rudelbildung in der Innenstadt.

Wohin es Gertrud kürzlich verschlagen hat, lesen Sie am besten selbst, liebe Leser. Die wirren Gedankengänge der BZ-Kolumnistin gehen jedenfalls wieder einmal ungewöhnliche Wege und diesmal ist sie nicht allein dabei…

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der BZ und hoffen mit Ihnen gemeinsam auf einen positiven Wahlausgang in Stadt, Kreis und Bund.

Die Erscheinungsweise der BZ 2021: Mitte März, Mitte Mai, Mitte Juli, Anfang September, Ende Oktober und Mitte Dezember.