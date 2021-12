Auch die Herbstausgabe hat schöne Seiten!

Titelseite Nr. 5

Liebe Leser,

schnell verging der zweite Corona-Sommer, schon sind wir mitten im Herbst angekommen, Schmuddelwetter und Stürme inklusive. Doch im Gegensatz zum letzten Jahr hat das Leben wieder Fahrt aufgenommen, Veranstaltungen finden statt und eine große Fülle öffentlicher Termine zeigt uns, dass die Pandemie zeitweilig in den Hintergrund gerückt war. Allerdings sind die Zahlen derzeit wieder im Aufschwung.

Apropos Aufschwung, es wird fleißig gebaut im ganzen Landkreis, die Wirtschaft boomt und auch die Kultur darf endlich in eine neue Saison starten. Doch was passiert eigentlich mit Tickets für Veranstaltungen, die coronabedingt ausfallen? Lesen Sie dazu unsere Erfahrungen mit einem Event in Lüneburg!

Neuigkeiten zur Elbbrücke und einen Nachruf auf ein Bleckeder Original finden Sie in Ihrer BZ ebenso wie Gartentipps und eine spannende Kriegsgeschichte aus Garze.





Unsere wiederkehrenden Rubriken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ute Schötteldreyer sah sich in alten Zeitungsbänden und ihrem Fotoarchiv um, um frühere Ereignisse neu aufleben zu lassen. Was sie wohl diesmal Spannendes gefunden hat?



Gertrud berichtet in ihrer Kolumne über das Kleine im Großen. Was genau das heißt, können Sie am Ende Ihrer BZ herausfinden. Wenn Sie sich trauen…

Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die Erscheinungsweise der BZ 2021: Mitte März, Mitte Mai, Mitte Juli, Anfang September, Anfang November und Anfang/Mitte Dezember.