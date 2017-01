Das neue Backbuch „Achtzig gute Backzepte“!

Adventszeit ist Backzeit!

Ob Gugelhupf, Blechkuchen, Torten oder die geliebten Plätzchen, in der Weihnachtszeit können wir einfach nicht ohne Gebäck leben. Und damit man immer das richtige, erprobte Rezept zur Hand hat, gibt es in jedem Haushalt irgendwo eine Ecke mit gesammelten Rezepten aus der Familientradition. Bei Ihnen auch, liebe Leser?

Diese Ecke lässt sich jetzt wunderbar ergänzen mit dem neuen Buch „Achzig gute Backrezepte“, das aus dem gleichen Verlag kommt wie die rtv und die „Land und Leute“. Neben allerlei Sonntagskuchen, Obstkuchen und Klassikern enthält es auch köstliche Weihnachts-Rezepte, zum Beispiel für Anisbrot, Elisenlebkuchen und einen Marzipan-Quark-Stollen. Oder wie wäre es mal mit einem Glühwein-Choco-Gugelhupf?

Das Buch „Achtzig gute Backrezepte“ ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Sie und Ihre Familie! Wenn es draußen kälter wird, freuen wir uns auf die gemütliche Zeit zu Hause. Holen Sie sich jetzt das neue rtv-Backbuch für nur 12,90 € und genießen Sie gemeinsam mit ihren Liebsten die achtzig besten Rezepte für Kuchen, Torten und Gebäck.

Das schicke Hardcover-Buch im edlen Leineneinband und schmucken Retro-Design ist eine echte Neuheit und hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Alle achtzig Rezepte für Kuchen, Torten und Gebäck sind gründlich getestet und von außerordentlicher Qualität. Eingesendet wurden sie nämlich von Leserinnen und Lesern der rtv, dem Fernsehmagazin Ihrer BZ. Zu jedem der Rezepte gibt es im Buch Platz für eigene Notizen, damit man eventuelle Abwandlungen gleich vermerken kann und damit vielleicht einen neuen Familien-Lieblingskuchen zaubert.

Erhältlich in unserer Geschäftsstelle in der Friedrich-Kücken-Straße 5 in Bleckede oder auf schriftliche Bestellung bei uns.