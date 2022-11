Alles neu bei uns…

Liebe BZ-Leser,

das größte Fest unserer Einheitsgemeinde ist gefeiert,ob die Änderungen so Bestand haben werden, ist noch nicht entschieden. Sie finden alles zum Schützenfest und ein großes Interview mit Schützenpräsident Jan Schlüter auf unseren Sonderseiten in der heutigen Ausgabe der BZ.

Wir wurden schon oft gefragt, wie es sich ohne Hund so lebt: Gar nicht. Nach unserem Blacky haben wir nun einen neuen Redaktionsterroristen – assistenten. Woher er kommt, warum wir nun so schnell wieder einen Hund haben, das lesen Sie alles in dieser Ausgabe.

Ute Schötteldreyer forschte wieder lange im Archiv und fand in den Jahrgängen 1992 und 2002 wieder Interessantes für ihre Rückblicke. Sie holte Uwe Seeler nach Bleckede, er kam nicht mit leeren Händen. „Uns Uwe“ ist leider nun nicht mehr, aber wir haben noch einige wenige handsignierte Autogrammkarten, die wir nun verlosen!

Was in Bleckede gut ist und was man besser machen kann, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe, weitere Anregungen sind willkommen. Lob soll nicht zu kurz kommen, konstruktive Kritik muss erlaubt bleiben.

„Gertrud“ war ganz freiwillig in einem Konzert. In Hamburg. Sie wurde nicht gezwungen, ehrlich. CS gönnte sich noch etwas mehr Kultur, dafür mussten beide in‘s Rheinland fahren. Wenn einer eine Reise tut, Sie kennen das…



Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer



Die Ausgaben der BZ 2022: Ende Februar, Anfang April, Anfang Juli, Mitte September,

Anfang November und Anfang Dezember.



Nr. 4 2022 Titelseite





Das Erscheinungsdatum der nächsten Ausgabe mit Redaktions- und Anzeigenschluss finden Sie künftig auf den letzten Seiten.

Die Termine können sich aufgrund aktueller Gegebenheiten verschieben!