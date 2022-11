Namen sind Schall und Rauch. (Meistens).

Liebe BZ-Leser,

das größte Fest in Bleckede fand traditionell immer an zwei Wochenenden statt, 2022 gab es ein „Schützenfest light“ wegen der kurzen Planungsphase durch Corona. Nun gab das Komitee auf der Herbstversammlung bekannt, dass auch 2023 wieder das gesamte Programm in ein Wochenende gepackt wird. Das führte zu heftigen Diskussionen. Die BZ war dabei, lesen Sie unseren ausführlichen Bericht in der aktuellen Ausgabe.

Fahren Sie noch einen Verbrenner? Höchste Zeit, sich über e-Autos zu informieren, ganz ohne Vorurteile berichten wir in dieser Ausgabenach über sieben Jahren Erfahrung mit verschiedenen Modellen. (Nein, sie brennen nicht öfter als Verbrenner, sondern seltener. Nein, die Batterien gehen nicht jedes Jahr kaputt, sondern man hat acht Jahre Garantie, mehr als auf einen Verbrennungsmotor. Nein, es wird kein Sondermüll produziert, sondern die Batterien werden für Heimspeicher verwendet etc.)

Ute Schötteldreyer verschlug es ungeplant ins Krankenhaus – da kann man etwas erleben! Und man erfährt unfreiwillig, wie es ist, wenn man dort auch noch Corona bekommt… Trotzdem schrieb sie noch im Krankenhaus über ihre Erlebnisse. Zuhause nahm sie sich dann wie gewohnt das Archiv vor und grub in den Jahrgängen 1992 und 2002 wieder Interessantes aus für ihre Rückblicke.

In diesen Tagen wird Hubert von Goisern 70 Jahre: Grund für uns, über seine aktuelle Tournee zu berichten. Noch mutiger und innovativer als je zuvor fällt sein Programm aus, und das soll etwas heißen. 2023 geht sie weiter!

Sehr beliebt ist „Gertruds“ Kolumne seit wohl 10 Jahren. Anfangs wurden wir oft gefragt, wer diese Gertrud sei, Gertrud Lühr? Bis heute führt es zu Verwirrungen, dass Gertrud gar nicht Gertrud heißt, sondern Kirsten – ähnlich wie die Schwester von Christian. Hä? Egal: Nun klären wir endlich auf, warum Gertrud Gertrud heißt, bzw. Kirsten Gertrud heißt, Sie wissen schon… Aus gegebenem Anlass. Aber dazu mehr in der nächsten Ausgabe im Dezember.



Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht

Ihre Bleckeder Zeitung & bz-druck – Familie Schötteldreyer

