Es geht wieder los…

Bleckede ohne Schützenfest? Unmenschlich, unfassbar, undenkbar. Zum ersten Male seit 2019 gibt es in Bleckede wieder ein Schützenfest, diesmal wegen der Unsicherheiten im frühen Planungsstadium mit zahlreichen Änderungen. Da gibt es viele Fragen, die uns Schützenpräsident Jan Schlüter im großen Interview gern beantwortete. Für ihn ist es das erste Schützenfest als Präsident, er musste ja nun auch lange genug darauf warten.

Ein großer Gewinn für Bleckede ist unser BürgerVerein, unglaublich, was er alles auf die Beine stellt und fördert. Wir porträtieren ihn auf Seite 4+5 für unsere Leser. Der Verein engagiert sich auch stark in der Ukrainehilfe Bleckede. Apropos: Dr. Oelsner fährt regelmäßig persönlich in das Kriegsgebiet, um Hilfstransporte durchzuführen. Wir interviewten ihn zu diesem wichtigen Thema.

Ute Schötteldreyer kramte wieder lange im Archiv und las alle Ausgaben aus den Jahren 1992 und 2002, um alles Wissenswerte für ihre Rückblicke herauszufinden. Auf Seite 28-30 geht sie auf die damaligen Stasi-Vowürfe im Amt Neuhaus ein. An dieser Stelle geht uns der Platz aus, lesen Sie selbst, was wir noch alles für sie erforschten!

Ach ja: Wer rastet der rostet – daher haben wir die Optik der BZ rechtzeitig zum Sommer aufgefrischt. Wir hoffen, sie gefällt.



