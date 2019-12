Nr. 4 ist da – unsere große Weihnachtsausgabe!

Wie immer gibt es viel Neues in der BZ, unter anderem das große Interview mit dem neuen Bleckeder Bürgermeister Dennis Neumann, vielen Tipps zu Weihnachten, dem BZ-Jahreskalender, exklusive Artikel wie zum Beispiel den über Christoph Schötteldreyer (gebürtiger Bleckeder), der an der nördlichsten Rallye der Welt teilnimmt, Ute Schötteldreyers Rückblende, Gertruds Kolumne diesmal in XXL-Variante auf zwei Seiten, „Kalle“ Pohl, oberster Polizist von Bleckede geht in den Ruhestand, und vieles, vieles mehr!

Auch im Eiscafé Mancini in der Breiten Straße wird die BZ verkauft, dort ist sie schon lange ausverkauft. Also gleich zugreifen, denn zu Weihnachten ist die Bleckeder Zeitung stets am schnellsten vergriffen!