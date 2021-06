Die neue BZ ist da: Bleckede wird geimpft!

Die neue BZ-Ausgabe ist da!

immer noch, nach vierzehnoderso Monaten grassiert die Pandemie, das hätte man vor einem Jahr niemals gedacht.

Aber endlich ENDLICH scheint sich nun aber wirklich ein Ende der Einschränkungen abzuzeichnen. In Deutschland gab es zwar nie einen wirklich harten Lockdown, aber man mag einfach nicht mehr.

Was hat geholfen? Masken, klar, Aufpassen, Abstand, Testen und so weiter. Aber entscheidend ist das Impfen. Mittlerweile werden an einigen Tagen siebenstellige Zahlen erreicht. Zwar um Monate zu spät, denn unter anderem England und der Ami kauften uns die Impfmittel vor der Nase weg, nicht ohne Deutschland zu ermahnen, nicht impfnationalistisch zu sein…

Aber nun läuft es, und zwar richtig richtig gut. Zeit, sich zu bedanken bei allen Ärzten, Krankenpflegern und -schwestern, Helfern, dem DRK und ähnlichen Organisationen. Die DLRG hat beispielsweise in unserer Region schon über 1500 Stunden beim Impfen geholfen. In Bleckede wird inzwischen zentral im Bleckeder Haus geimpft und zwar wirklich mit Vollgas – soviel, wie eben geliefert wird und das ist endlich eine ganze Menge!

Die BZ hat sich im Bleckeder Haus angesehen, wie das Impfen abläuft: Ruhig, konzentriert und effizient. Unseren Bericht finden Sie auf Seite 4/5.

Das größte Fest im ganzen Jahr ist in Bleckedes das Schützenfest. Wie im letzten Jahr fragen sich die Bleckeder bange: Wird es dieses Jahr ein Schützenfest in gewohnter Form geben? Wir sind dieser Frage nachgegangen. Lesen Sie dazu unser Interview mit Schützenpräsident Jan Schlüter auf Seite 46-47.

Inzwischen wurde der neue Busbahnhof in Bleckede übergeben und nun geht es weiter mit dem zweiten Abschnitt der neuen Hafenpromenade. Die Firma Oliver Bohm kann einmal mehr zeigen, was sie kann. Gut, dass an dieser Stelle eine Bleckeder Firma beauftragt wurde…

Am 19. Mai startete ein Aktionsbündnis in Bleckede. Wir berichten auf Seite 24 über die begrüßenswerte Plakat-Aktion vieler Bleckeder Bürger.

Und Gertrud? Sie hat sich auf die Socken gemacht – wozu, lesen Sie am besten selbst auf den Seiten 50-51.



